In cammino verso Omc 2023, al centro la decarbonizzazione

“Un progetto pilota, che parte da Ferrara e Ravenna con l’ambizione di poter essere replicato anche in altre realtà”: così la presidente di Omc Med Energy, Monica Spada, commenta la firma dell’accordo per un progetto di decarbonizzazione di sei grandi aziende - Cabot, Herambiente, Marcegaglia, Versalis (Eni), Polynt, Yara Vp Italia - a cui si aggiungono Eni e SNAM come partner tecnici. La firma a Ravenna, nel contesto della roadmap verso Omc 2023. fsc/abr/mrv/