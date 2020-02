In calo i viaggi degli italiani

Frenata per le vacanze degli italiani. Secondo quanto rende noto l'Istat, i viaggi dei residenti in Italia nel 2019 sono stati 71 milioni 883. La domanda di turismo è diminuita dell'8,8% rispetto al 2018, dopo la rilevante crescita dell'anno precedente. In calo sia le vacanze sia i viaggi di lavoro .