CATANZARO (ITALPRESS) – Su impulso dell’assessore regionale al Personale, Filippo Pietropaolo, e grazie all’impegno dello staff del Datore di lavoro della Regione Calabria, Salvatore Lopresti, si è conclusa la campagna vaccinale antinfluenzale per i lavoratori regionali.

L’importante iniziativa di salute pubblica si è svolta con l’ausilio del dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro nell’ambulatorio della Cittadella, nelle giornate del 22 e 29 novembre.

Con l’apporto dell’Asp di Cosenza, il 24 novembre, le somministrazioni sono state effettuate nella la sede di Cosenza-Vagliolise; la vaccinazione ai lavoratori regionali della Provincia di Reggio Calabria è avvenuta invece, il 25 novembre, all’ambulatorio regionale di Reggio-Modena con la collaborazione del dipartimento di Prevenzione dell’Asp reggina.

Le ulteriori iniziative di tutela della salute dei lavoratori regionali si renderanno esplicite anche con il completamento dell’iter vaccinale per la somministrazione anti-Covid, che ha già visto l’attivazione di un punto straordinario di vaccinazione presso la Cittadella regionale nel periodo tra fine giugno ed inizio luglio scorso.

Ora, considerato che il Governo ha anticipato a cinque mesi la somministrazione della terza dose di vaccino contro il virus Sars-CoV2, è stato chiesto al responsabile dell’hub vaccinale di Catanzaro Lido di poter creare uno slot preferenziale per i lavoratori regionali che avessero già ottenuto la seconda dose, ma anche a coloro che, nell’eventualità, volessero sottoporsi alla prima o alla seconda somministrazione.

Pertanto, la booster-dose ai lavoratori regionali sarà somministrata presso l’hub vaccinale di Catanzaro Lido nelle giornate dal 13 al 17 dicembre 2021, dalle ore 9 alle ore 19 ed il 18 dicembre dalle ore 9 alle ore 13.

(ITALPRESS).