L’evoluzione della professione di igienista dentale e il contributo che può offrire per la tutela della salute generale delle persone, saranno al centro delle riflessioni in programma nel convegno che la Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, diretta dal professor Marco Baldoni, ha organizzato per il prossimo 28 maggio. L’iniziativa dal titolo “Igiene dentale: correlazioni con altre figure sanitarie” si terrà presso l’Aula Magna dell’edificio U8 Asclepio, in via Cadore 48 a Monza, con inizio alle ore 8.15. Il confronto scientifico e clinico fra le diverse cliniche odontoiatriche nazionali, consentirà di fare il punto sulla profonda trasformazione che negli ultimi vent’anni ha contraddistinto l’igienista dentale. Sorto agli inizi degli anni Duemila come operatore della salute orale, si è evoluto nel tempo diventando un professionista che coopera con altre figure sanitarie per il raggiungimento della salute in generale. Proprio per questo, obiettivo del convegno è codificare la stretta collaborazione che deve esservi fra odontoiatri e igienisti dentali, come richiesto dalle indicazioni ministeriali. L’iniziativa del 28 maggio è aperta alla partecipazione degli studenti delle Università lombarde e nazionali e sarà preceduta, venerdì 27 maggio, da un corso precongressuale sul tema “Terapia fotodinamica laser in parodontologia”, a riprova dell’innovazione tecnologica legata alla professione. La presenza al convegno della presidente della Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Igiene Dentale, professoressa Maria Rita Giuca, e del direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’ateneo milanese, professor Pietro Invernizzi, testimoniano l’elevata portata scientifica che il dibattito si propone. La Clinica Odontoiatrica della Asst di Monza opera presso l’ospedale San Gerardo e nelle strutture satellite convenzionate con l’Università di Milano-Bicocca a Milano, Monza e Lecco. Essa svolge attività odontoiatrica in particolar modo nell’ambito pediatrico e nell’ambito adulto geriatrico, con attenzione alla parodontologia e alle risoluzioni protesiche di ogni forma ed entità. (ITALPRESS).

photo credits ufficio stampa Università Bicocca