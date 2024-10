In aumento le ore di Cassa integrazione

ROMA (ITALPRESS) - Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese di agosto sono state 24,4 milioni. Netta la riduzione congiunturale rispetto al precedente mese di luglio (36,6 milioni, -33%), in leggera crescita il tendenziale rispetto ad agosto 2023 (23,2 milioni, +5%). Lo rende noto l'Inps. Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ad agosto 2024 sono state 17,4 milioni, anche in questo caso molto meno rispetto al mese precedente (26,1 milioni di ore) ma in aumento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quando erano state 13,6 milioni. Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate ad agosto 2024 è stato pari a 6,4 milioni (di cui 3,8 per solidarietà) in forte diminuzione sia rispetto al mese precedente in cui erano state autorizzate 9,1 milioni, sia rispetto allo stesso mese dell'anno precedente in cui erano state autorizzate 5,9 milioni di ore. Non ci sono stati interventi in deroga autorizzati nel mese di agosto 2024. Il numero di ore autorizzate nei fondi di solidarietà è stato pari a 0,5 milioni, meno della metà rispetto a luglio 2024 in cui erano state autorizzate 1,3 milioni. Minore la riduzione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente,in cui erano state autorizzate 0,7 milioni di ore. Il numero di beneficiari della NASpI ad aprile 2024 è stato pari a 1 milione di soggetti con un calo del 6% su base mensile. Più modesta la variazione nei 12 mesi precedenti, -2%. sat/mrv