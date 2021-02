In arrivo 90 mln per il Centro storico di Palermo

Diciassette progetti di riqualificazione, restauro e manutenzione in altrettanti edifici ed aree del centro storico per una spesa di 90 milioni di euro. E' quanto prevede il "Contratto Istituzionale di Sviluppo" per il Centro storico di Palermo sottoscritto dal sindaco Leoluca Orlando con il Mibact, insieme a rappresentanti della Regione e dell'Università anch’essi titolari di alcuni interventi. "Per anni simbolo di degrado il centro storico diventa simbolo di sviluppo e rinascita", commenta il primo cittadino. vbo/com