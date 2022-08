Imprese, sempre meno giovani al comando

Sempre meno giovani al comando delle imprese italiane. Secondo un'analisi sul Registro delle imprese delle Camere di commercio realizzata da Unioncamere e InfoCamere, in dieci anni si sono persi oltre 1,3 milioni di 'capitani di impresa' under 49, mentre sono aumentati del 27% gli over 70 ai vertici delle aziende. fsc/gsl