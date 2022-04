Imprese, Barrese: “Priorità agevolare la transizione ecologica”

Per il responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo "è condizionata non soltanto dagli obiettivi di ridurre l’impatto ambientale, ma in particolare di ridurre o azzerare se fosse possibile il costo incrementale dell’energia". fni/ads/gtr