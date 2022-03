Impact Report Alpitour, 3 mld il valore redistribuito

Un valore economico totale distribuito dal Gruppo Alpitour di 3 miliardi, con una ricaduta occupazionale diretta e indiretta su 27.704 persone, per un equivalente di 106 milioni destinati alle famiglie. È quanto emerge dall'Impact Report di Alpitour, presentato in Parlamento e realizzato in collaborazione con Strategy Innovation. gor/mgg/