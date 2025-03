BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Nel nuovo Patto su Migrazione e Asilo “un elemento chiave che ci consente di semplificare le procedure è il concetto di Paesi sicuri. La Commissione sta preparando un elenco di Paesi di origine sicuri”. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella lettera ai leader dell’Unione sulle politiche di migrazione in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “Stiamo attingendo a un’analisi dell’Agenzia dell’Ue per l’asilo e ad altre fonti di informazioni disponibili per valutare una prima selezione di Paesi scelti in base a criteri oggettivi. L’intenzione che abbiamo è di presentare una proposta per un primo elenco di Paesi di origine sicuri nelle prossime settimane”, ha aggiunto Von der Leyen.

Le parole di Foti

“L’Unione Europea continua a riconoscere la validità dell’approccio italiano sull’immigrazione, confermando che l’agenda Meloni rappresenta un modello da prendere ad esempio. La Commissione UE, con le parole della presidente Ursula von der Leyen, ha annunciato che è in corso di definizione una prima lista di Paesi di origine sicuri, con eccezioni, con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema di asilo europeo. Questa decisione conferma quanto il governo italiano sostiene da due anni: la lista dei Paesi sicuri deve essere designata a livello europeo e applicata dai giudici, non il contrario. L’Europa, dunque, si sta muovendo nella stessa direzione tracciata dall’Italia, riconoscendo che una gestione efficace dell’immigrazione passa attraverso regole chiare e condivise. Il governo Meloni continuerà a difendere i confini nazionali ed europei e combatterà per smantellare le reti criminali che trafficano con le vite umane”. Così invece, in risposta all’annuncio della von der Leyen, Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il Pnrr.

