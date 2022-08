PALERMO (ITALPRESS) – Atto di vandalismo contro le sedi della Cgil. Imbrattata di vernice rossa con scritte offensive e un simbolo riconducibile ai no vax stavolta la sede della Cgil regionale, a Palermo. Il fatto, informa la segreteria regionale, è stato denunciato alle autorità competenti. “Sono segnali intimidatori- dice una nota della Cgil- di cui occorre individuare i responsabili. E’ evidente – sottolinea il segretario generale siciliano, Alfio Mannino,- che non si tratta di episodi isolati, ma che dietro c’è una regia precisa contro le organizzazioni democratiche e una strategia oscurantista il cui primo atto è stato l’attacco alla Cgil nazionale”. Mannino aggiunge che “occorre dunque andare alla radice, individuare i responsabili, per bloccare questi attacchi. Dire che sono inutili, perchè non ci intimidiscono- conclude Mannino- non significa che vanno sottovalutati. Tutt’altro, vanno stoppati”.

