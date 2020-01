Ilva e Tap, Emiliano “Difendiamo pugliesi ad ogni costo”

"Chiederemo a Tap un risarcimento miliardario per danno d'immagine, se dovessero essere condannati" afferma il governatore della Puglia Michele Emiliano in conferenza stampa per fare il punto sulle questioni ex Ilva e Tap, al centro della discussione nazionale. dam/pc/red