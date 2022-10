MILANO (ITALPRESS) – iliad lancia sul mercato la sua ultima innovazione: iliadbox Wi-Fi 6. Anche in questo caso progettata internamente dal team di ricerca e sviluppo di iliad, coniuga l’ormai iconico design rotondo con performance eccellenti: grazie allo standard Wi-Fi 6 e alle quattro antenne con tecnologia MiMo, la connessione in Wi-Fi potrà raggiungere fino a 1 Gbit/s in download, migliorando ulteriormente anche latenza e stabilità.

Gli utenti potranno gestire il proprio router mediante l’app iliadbox Connect che, fra le numerose funzionalità, permette lo spegnimento programmato del Wi-Fi, per esempio nelle ore notturne per ridurre i consumi di energia elettrica. La nuova iliadbox Wi-Fi 6 è stata progettata e testata per durare almeno 10 anni, contrastando l’obsolescenza programmata. La nuova offerta si presenta senza costi nascosti e senza alcun tipo di vincolo di durata. L’offerta è proposta a 19,99 euro al mese per gli utenti iliad mobile con attiva un’offerta, a 9,99 euro al mese con pagamento automatico, altrimenti a 24,99 euro al mese. Il costo di installazione è di 39,99 euro una tantum. Previsti fino a 5 Gbit/s suddivisi fra Wi-Fi e porte ethernet in download, 700 Mbit/s in upload per più di 6,3 milioni di unità immobiliari (oltre a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload per ulteriori 1,4 milioni di unità immobiliari, a Milano, Torino e Bologna) e iliadbox Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. Inoltre, minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo. Per arricchire l’offerta, sarà disponibile iliad wifi extender per ampliare la copertura Wi-Fi anche nelle abitazioni più ampie.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa iliad-

