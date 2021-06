Il Veneto riparte dal turismo

I dati positivi sui contagi e la campagna vaccinale che "corre" rilanciano il turismo nel Veneto, punta di diamante per l'economia del territorio. Per il governatore Luca Zaia, che ha incontrato, insieme agli operatori del settore, il ministro Massimo Garavaglia, si vede la luce in fondo al tunnel. mgg/gtr