Il campionato Sodi World Series che vale per la qualificazione al Mondiale che si disputerà in autunno, ha preso inizio dal tecnicissimo circuito di Pomposa. Nonostante il freddo di gennaio la prima gara è stata partecipata da ben 28 team tra i migliori team Italiani ed Europei. Tra questi il Toscano Racing Team che ha schierato tre piloti, il bresciano Alberto Cancarini,

il milanese Mattia Solvi ed il bolognese Lorenzo Amadei autori di una gara molto concreta e solida. I tre, guidati ai box dai team manager Davide Marello ed Andrea Cancarini, partiti dalla 15° posizione in griglia, hanno saputo rimontare con ritmo veloce e martellante fino alla 7° posizione finale poco distanti dai migliori team internazionali. Grande inizio quindi per il team pavese che dopo un anno di apprendistato nel 2021 in questa impegnatissima cattegoria ha tutta l’intenzione quest’anno di raccogliere i risultati che merita. Prossimi appuntamenti saranno sui circuiti internazionali di Lonato e Misano Adriatico dove già nella scorsa stagione il Toscano Racing Team ha ottenuto rilevanti risultati.

il Team Principal Vieri Lombardi nel frattempo era impegnato a Castelletto Circuit per i test del nuovo pilota di Legend Cars Italia Oliviero Danelli N44. Affiancherà il driver Titolare dal 2019 Luca Foglia 24. Al circuito Internazionale 7Laghi invece, Michele Milanesi Coofondatore del Team, avvia nei panni di coach la prima giornata di test pre-stagionali per le nuove leve della Toscano Academy. In crescita Nicolò Protti 19 anni.

