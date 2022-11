VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha partecipato questa mattina, venerdì 4 novembre, alle iniziative diffuse per le celebrazioni della giornata delle Forze Armate e dell’Unità nazionale. Dopo la deposizione della corona d’alloro al Sacrario militare nel Tempio votivo, al Lido, il primo cittadino ha presenziato all’alzabandiera in piazza San Marco. A seguire si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera anche in piazza Ferretto e la deposizione delle corone al Municipio di Mestre. Insieme a Brugnaro, a Mestre, presente l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce. Tante altre le manifestazioni per il 4 novembre celebrate sul territorio comunale. A Venezia, in campo Santa Margherita, con il presidente di Municipalità Marco Borghi presente il consigliere Lorenzo Paccagnella.

In piazza San Giorgio a Chirignago e in piazza Munaretto a Zelarino alzabandiera e deposizione di corone d’alloro. Ha presenziato il presidente della Municipalità di Chirignago Zelarino Francesco Tagliapietra.

A Marghera ha partecipato il presidente della Municipalità Teodoro Marolo, mentre al Centro civico in via Catene, alla deposizione della corona d’alloro presente Tagliapietra. A Ca’Sabbioni è intervenuto il consigliere delegato ai Rapporti con i cittadini Paolino d’Anna. A Dese, in piazzale Fratelli Pomiato, cerimonia di deposizione della corona al monumento ai Caduti con la partecipazione dell’assessore ai Rapporti con le Municipalità Renato Boraso e il presidente della Municipalità di Favaro Marco Bellato. Sempre a Mestre, alle spalle del Municipio, deposizione della corona d’alloro in piazzetta del Milite ignoto alla presenza del consigliere comunale Matteo Senno e il presidente di Municipalità Raffaele Pasqualetto.

Ai vari momenti hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni civili e militari del territorio e delle associazioni combattentistiche. In piazza San Marco presenti con il sindaco Brungaro, il questore Fabrizio Masciopinto, il viceprefetto Paola Spatuzza e il comandante della Polizia locale Marco Agostini, che ha partecipato con il questore anche alle celebrazioni a Mestre. A San Marco ad accompagnare la cerimonia dell’alzabandiera la banda della Polizia locale di Venezia.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).