CAGLIARI (ITALPRESS) – “Quando ho saputo della manifestazione, non ho avuto alcun dubbio sulla necessità di audire i sindaci. Da quando sono presidente non c’è stata una sola occasione in cui i sindaci non siano stati ascoltati, riconoscendo per l’importantissimo lavoro che svolgono ogni giorno sul territorio”. Così il presidente del Consiglio regionale Michele Pais a margine dell’incontro con i 23 sindaci del Sulcis Iglesiente e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil dove è stata annunciata la riapertura del pronto soccorso del Cto di Iglesias il 13 agosto con l’arrivo dei medici in affitto, ma se i numeri dei medici lo consentiranno l’apertura potrà essere anticipata. Ad assicurarlo, durante la riunione promossa dallo stesso presidente insieme alla commissione Sanità e ai capigruppo, la direttrice generale della Asl Sulcis Giuliana Campus. I primi cittadini e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno manifestato, in via Roma a Cagliari, per tutelare il diritto alla salute dei propri concittadini dopo la chiusura del Pronto soccorso del Cto di Iglesias.

La dottoressa Campus ha anche richiesto l’invio di un ordine di servizio a cinque medici del reparto di Chirurgia affinché dall’8 agosto si mettano a disposizione della direttrice del pronto soccorso della Asl 7, Viviana Lantini. Non solo. Al termine della riunione è stato preso l’impegno di organizzare per martedì un altro incontro con i sindaci, l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, i vertici della Asl Sulcis e dell’Assessorato per definire le modalità della riapertura del pronto soccorso di Iglesias. Il presidente della Commissione Mundula ha ricordato che l’assessore Nieddu ha formulato esplicite richieste al Ministero della Salute per poter affrontare con misure straordinarie il grave stato di emergenza sanitaria in cui versa tutta la Sardegna.

foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).