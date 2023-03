ROMA (ITALPRESS) – “Scherma e diplomazia: lo sport impulso al successo in pedana e nella vita” è il titolo dell’undicesima tappa del progetto “La bellezza in un gesto”, in programma domani – giovedì 23 marzo – a Budapest, alla vigilia della prova di Coppa del Mondo di sciabola maschile che sarà ospitata proprio nella capitale ungherese. L’evento è organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Ungheria, in collaborazione con la Federazione Italiana Scherma e con il coinvolgimento della Federazione Ungherese di Scherma. Dalle ore 17:30, presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura, la delegazione della Nazionale azzurra degli sciabolatori, guidata dal commissario tecnico Nicola Zanotti, parteciperà a un seminario d’approfondimento sulla tematica dello sport e della diplomazia, che si dipanerà in particolare in un focus sull’importanza dell’aspetto motivazionale che è alla base di ogni successo, nell’agonismo e nella vita di tutti i giorni. Preziosa sarà la testimonianza di Luca Curatoli, numero 3 del ranking mondiale della sciabola maschile, medaglia d’argento olimpica a squadre agli ultimi Giochi di Tokyo.

L’incontro sarà aperto dall’ambasciatore d’Italia in Ungheria, Manuel Jacoangeli, e vi prenderà parte anche il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, per raccontare l’impegno della Fis in ambito internazionale nel solco del binomio sport-diplomazia. Con l’appuntamento di domani a Budapest, il progetto “La bellezza in un gesto” tocca la sua undicesima tappa, che segue, a poco meno di undici mesi dall’inizio, gli eventi svoltisi a Madrid, Tunisi, Il Cairo, Algeri, Belgrado, Tokyo, Vancouver, Parigi, Doha e Buenos Aires (in programma oggi). Un percorso intenso e ricco di contenuti per questo programma nato dal Protocollo d’intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Federazione Italiana Scherma, a sostegno della promozione integrata dell’immagine dell’Italia nel mondo attraverso lo sport delle tre armi, per il tramite della rete diplomatico-consolare.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

