LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Una visita “reale” per i Tre Leoni. A St. George’s Park, dove l’Inghilterra si sta preparando per Euro2024, è arrivato oggi il principe William, che è anche presidente della Football Association. Un’occasione per augurare al ct Southgate e i suoi 26 convocati il meglio in vista del torneo. Ad accoglierlo è stato lo stesso tecnico, che ha poi raccontato come il principe gli abbia trasmesso il consiglio del figlio Louis, ovvero “mangiare il doppio” per avere più possibilità di vincere.

Kane e compagni esordiranno domenica contro la Serbia.

