Il Pride “colora” le strade di Palermo, le immagini

Colori, slogan e musica al Pride di Palermo. Il corteo Arcobaleno ha preso il via da via Roma, passando per piazza Politeama e via Dante fino alla consueta conclusione ai Cantieri Culturali della Zisa. Diciassette carri, bandiere e tanti messaggi di inclusività e tolleranza. mgg/pc/red