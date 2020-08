GENOVA (ITALPRESS) – Il nuovo viadotto San Giorgio è “bird friendly”. Lo annuncia la Lipu-BirdLife Italia che nella fase di progettazione della nuova grande opera è riuscita, grazie alla disponibilità dell’architetto Renzo Piano, a far inserire alcune marcature sulle barriere trasparenti con lo scopo di prevenire il grave problema dell’impatto che gli uccelli possono avere contro le vetrate. Queste ultime infatti non vengono viste dagli uccelli i quali, pensando di attraversarle, vi impattano invece con effetti spesso fatali. Sui pannelli sono state inserite in stampa serigrafica linee orizzontali nere di due millimetri, distanti tra di loro tre centimetri: una soluzione simile a quella suggerita dal manuale Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli, edito dalla Stazione ornitologica svizzera, un testo di riferimento cui ha contribuito anche la Lipu, e ritenuta molto efficace, secondo i test effettuati, per prevenire l’avvicinamento degli uccelli e il conseguente impatto.

Secondo i dati emersi da numerosi studi italiani, il numero annuo di uccelli che muoiono su ogni singolo chilometro di barriere trasparenti può arrivare a 800. “La valle del Polcevera dove sorge il nuovo ponte è un’importante via di migrazione per gli uccelli selvatici – sottolinea il presidente della Lipu Aldo Verner – Grazie dunque a questo intervento pensiamo di poter salvare un gran numero di esemplari appartenenti anche a specie rare e minacciate. Speriamo inoltre che, grazie a questo ottimo esempio di intervento a favore della natura, questa modalità di mitigazione possa essere adottata in tutte le opere di edilizia e infrastrutturali, dando così un contributo importante alla conservazione degli uccelli selvatici”.

(ITALPRESS).