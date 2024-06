MILANO (ITALPRESS) – Con il Rally Due Valli che si concluderà sabato sera davanti all’Arena di Verona, il Pirelli Star Rally4 Top – e con esso il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco – supera la metà del proprio calendario 2024. Inevitabile, quindi, che il verdetto veronese sarà fondamentale per stabilire il novero dei potenziali campioni stagionali. Nelle prime tre gare è decisamente emerso un tris di piloti che hanno di fatto monopolizzato il podio del trofeo: il piacentino Giorgio Cogni, in passato già campione italiano junior e vincitore lo scorso anno del Pirelli Star Rally4 Terra, il lucchese Christopher Lucchesi, e il veneto Edoardo De Antoni. Ciascuno di loro ha al proprio attivo una vittoria e un secondo posto fra i trofeisti, con il terzo risultato metterli in fila. Al via del rally Due Valli è Cogni a comandare grazie a un terzo posto, davanti a Lucchesi che ha una quarta posizione e a De Antoni che ha invece un ritiro. Un grande equilibrio che la gara veronese potrebbe modificare. A puntare ad un ribaltamento dei valori ci sarà soprattutto il vincitore 2023 della serie principale del monomarca Pirelli, cioè Gabriel Di Pietro. Il pilota ossolano sin qui non ha saputo ripetere le esaltanti prestazioni della passata stagione con la Peugeot 208 Rally4, ma a questo punto dovrebbe aver superato l’inevitabile adattamento alla Renault Clio Rally4 a cui – unico fra i migliori – si è affidato quest’anno. Da seguire con attenzione anche i due debuttanti nelle gare del Tricolore, il reggiano Alex Ferrari e il mantovano di nascita Denis Vigliaturo, entrambi in costante crescendo nelle prestazioni anche se solo quest’ultimo ha raccolto un discreto bottino di punti. A completare in questa gara il panorama degli outsider è il genovese Emanuele Fiore, anche lui su Peugeot 208 Rally4. Il Rally Due Valli, in programma venerdì e sabato sulle colline veronesi, è valevole anche come quarta delle sei gare valevoli per il Trofeo Pirelli Accademia CRZ della Zona 4, che a differenza del Pirelli Star Rally4, riservato appunto alle due ruote motrici più moderne della omonima categoria, è aperto ai piloti di tutte le classi che Pirelli ha raggruppato per tipologia.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).