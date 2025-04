Il Pil accelera nel primo trimestre

ROMA (ITALPRESS) - Nel primo trimestre l'Istat stima che il prodotto interno lordo sia aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto al 2024. La stima preliminare riflette una crescita sia del comparto primario sia di quello industriale, mentre il settore dei servizi ha registrato, nel complesso dei tre mesi, una sostanziale stazionarietà. Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti si tratta di "un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l'efficacia delle politiche economiche del governo". La variazione congiunturale di +0,3%, precisa l'Istat, è la sintesi di un aumento del valore aggiunto sia nel comparto dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell'industria. Il primo trimestre del 2025 ha avuto una giornata lavorativa in meno rispetto al trimestre precedente e due giornate lavorative in meno rispetto al 2024. /gtr