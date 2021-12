Il Piemonte anticipa l’obbligo di mascherine all’aperto

"Il Piemonte da lunedì tornerà in zona gialla, e io anticiperò questo provvedimento, e se riesco già da venerdì, al massimo sabato, scatterà l'obbligo di mascherina all'aperto". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, a margine di un evento all'ospedale Mauriziano, in merito all'imminente passaggio della regione in zona gialla. jp/sat/red