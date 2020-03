ROMA (ITALPRESS) – “Sembra che sia scesa la sera e che le tenebre si siano addensare sulle nostre piazze, strade e citta’, impadronendosi delle nostre vie riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante che paralizza ogni cosa al suo passaggio. Si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo trovati smarriti e impauriti”. Lo ha detto Papa Francesco nel corso della preghiera in piazza San Pietro per invocare la fine della pandemia.

“Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo trovati su una stessa barca fragili e disorientati, ma allo stesso tempo importanti e necessari, chiamati a remare insieme e a confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti – ha aggiunto -. Ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme”.

(ITALPRESS).