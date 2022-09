Il Pallone Racconta – Napoli e Atalanta difendono la vetta

Per la rubrica "Il Pallone Racconta", l'editorialista di Italpress, Franco Zuccalà, presenta le gare dell'8^ giornata che avranno in Maria Sole Ferrieri Caputi, prima arbitro donna in A, una protagonista molto attesa. fz/ari/gsl