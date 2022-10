MILANO (ITALPRESS) – Serata a forti tinte rossonere quella dell’undicesimo Gran Galà del calcio organizzato dall’Assocalciatori, nella cornice di Rho-Milano Fiera: ben sette premi per il Milan, premiata come migliore società della stagione 2021-22 dopo la vittoria dello Scudetto. Come miglior calciatore della scorsa stagione è stato eletto Rafael Leao, a Stefano Pioli il premio di miglior allenatore, gol più bello dell’anno quello di Theo Hernandez contro l’Atalanta nella sfida vinta dal Milan per 2-0. Fra gli altri riconoscimenti, miglior calciatrice Lisa Boattin mentre Federico Gatti è stato premiato come miglior giocatore della Serie B.

Durante la premiazione sono intervenuti diversi protagonisti della serata, tra cui Stefano Pioli: “Personalmente è stato l’anno più bello della mia vita, ho avuto una grande fortuna, quella di avere un club alle spalle fantastico che mi ha sostenuto e mi ha aiutato. Ho avuto un gruppo di giocatori eccezionali, siamo riusciti a creare un ambiente che mi piace definire magico, dove tutti siamo riusciti a rendere al meglio delle nostre potenzialità. La scintilla? E’ scattata a Milanello, con l’appoggio dei nostri dirigenti, ma soprattutto col lavoro quotidiano, quest’aria positiva che ci permette tutti i giorni di mettere in campo il massimo del nostro potenziale”, ha dichiarato.

Presente anche il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, che a margine ha espresso il proprio parere sul tema dei diritti tv e sulla definizione delle linee guida per il triennio 2024-27: “E’ un tema ampio, c’è la parte estera e quella italiana, siamo in mezzo a un ciclo che finirà nel 2024. C’è una bozza di linea guida che verrà discussa con le autorità, speriamo di velocizzare per avere il bando in anticipo rispetto allo scorso triennio. Interesse di colossi come Paramount e Apple TV per la serie A? L’Italia è un produttore di calcio e di talenti, questo genera ancora molto interesse”. Casini è tornato anche sul tema riforme dei campionati da affrontare insieme alla Figc: “Ne abbiamo parlato con Gravina, l’obiettivo è quello di lavorare insieme per avere un piano articolato a fine anno. Offriremo i calciatori italiani per uno stage, questo è il primo passo. Dopodichè ci sarà una pausa lunga, è bene che ci pensano le società”.

Durante la serata è stata anche svelata la top 11 dello scorso campionato: Maignan è stato scelto come miglior portiere mentre Di Lorenzo, Bremer, Tomori e Theo Hernandez sono stati i migliori difensori. Il premio dei tre migliori centrocampisti è stato assegnato a Barella, Brozovic e Milinkovic-Savic mentre Vlahovic, Immobile e Leao hanno completato la miglior rosa del campionato.

GRAN GALA DEL CALCIO AIC 2022 (Per la stagione calcistica ’21-22)

Premi individuali – Miglior società: Milan; Miglior allenatore: Stefano Pioli (Milan); Miglior calciatore: Rafael Leao (Milan); Miglior calciatrice: Lisa Boattin (Juventus); Miglior arbitro: Daniele Orsato; Miglior giovane Serie B: Federico Gatti (Frosinone); Miglior gol maschile: Theo Hernandez (vs Atalanta); Miglior gol femminile: Rosucci (vs Roma)

TOP 11 MASCHILE (4-3-3): Maignan; Di Lorenzo, Bremer, Tomori, Theo Hernandez; Barella, Brozovic, Milinkovic-Savic; Vlahovic, Immobile, Leao.

TOP 11 FEMMINILE (4-4-2): Peyraud-Magnin; Lenzini, Filangeri, Linari, Boattin; Andressa, Caruso, Simonetti, Greggi; Bergamaschi, Cantore.

