“Il mare a scuola”, a Genova l’ultima tappa della campagna di Marevivo

GENOVA (ITALPRESS) - Si conclude con la tappa di Genova "Il Mare a Scuola", la campagna educativa promossa da Marevivo, in collaborazione con la MSC Foundation e la Fondazione Dohrn, per ribadire l'urgenza di inserire lo studio del mare e degli oceani nelle scuole di ogni ordine e grado. Un successo di pubblico che ha visto più di mille studenti, decine di rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali e del mondo politico, tanti cittadini, darsi appuntamento a bordo della Motonave Patrizia, per sostenere gli obiettivi della campagna.