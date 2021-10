Il gruppo Sella azzera l’impatto delle emissioni di CO2

Il gruppo Sella è tra i primi in Italia a realizzare la “carbon neutrality” grazie alle iniziative sostenibili già attuate negli ultimi anni, all’attuale piano di mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e al finanziamento di alcuni progetti internazionali per la compensazione delle emissioni residue in collaborazione con LifeGate. abr/mrv/