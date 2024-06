ROMA (ITALPRESS) – Suzuki parteciperà al Giro Next Gen in

calendario dal 9 al 16 giugno manifestazione organizzata da RCS

Sport in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana

(FCI) e con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani. Questa partecipazione testimonia l’impegno costante di Suzuki verso il sostegno dello sport e dei giovani, valori fondamentali per la crescita e il benessere delle future generazioni. Suzuki offrirà il suo prezioso supporto all’organizzazione attraverso una flotta 100% hybrid composta da S-Cross Hybrid, Swace Hybrid e Across Plug-in. Questi modelli rappresentano alla perfezione l’approccio innovativo e sostenibile di Suzuki alla mobilità: dotare ogni veicolo con il sistema Hybrid più efficiente in base alla tipologia di auto e di utilizzo, per adattarsi alle diverse esigenze dei Clienti: sistema 48V di S-Cross anche con tecnologia 4×4 Allgrip, sistema a 207V di Swace Hybrid per il massimo del comfort, e il raffinato 335V plug-in hybrid di Across, in grado di fornire un’autonomia in modalità elettrica fino a 98 km in città secondo i severi standard di omologazione WLTP. Lo staff del Giro Next Gen utilizzerà le auto Suzuki per muoversi lungo il tracciato

garantendo prontezza nelle esigenze logistiche e fornendo il

supporto tecnico necessario ai ciclisti in gara. La partenza del Giro Next Gen, l’evento dedicato ai migliori talenti Under 23 del ciclismo mondiale, è prevista il 9 giugno da Aosta con una cronometro individuale mentre il gran finale si terrà il 16 giugno a Forlimpopoli. 8 tappe in cui verranno attraversate 5 regioni e dove sono previsti tre arrivi in salita che metteranno a dura prova i giovani ciclisti: Pian della Mussa, Fosse e Zocca. In questa edizione Suzuki apporrà con onore e orgoglio la S del logo sulla Maglia Bianca, destinata al corridore della categoria giovani meglio classificato nella classifica generale individuale a tempi. Una maglia che mira ad individuare i talenti più puri ed emergenti in una manifestazione dedicata ai campioni di domani. Suzuki condivide i più alti valori dello sport e in particolare la filosofia valoriale del ciclismo legata alla passione per l’attività all’aperto e al rispetto dell’ambiente. Il ciclismo rappresenta bene i valori di competizione, resistenza, rispetto delle regole e dell’avversario, che hanno caratterizzato la storia ultracentenaria di Suzuki Motor Corporation. Chi pratica questa disciplina è l’esempio di quanto sia importante non arrendersi mai e applicarsi con costanza e impegno per superare i propri limiti e raggiungere i traguardi prefissati, anche quelli più ambiziosi. Questo è lo stesso atteggiamento con cui gli ingegneri Suzuki si dedicano ogni giorno al loro lavoro, determinati a progettare e sviluppare per la clientela auto, moto e motori fuoribordo prodotti affidabili, prestazionali e rispettosi dell’ambiente.

– foto ufficio stampa Suzuki Italia –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]