Il Giorno della Memoria in Piemonte

La celebrazione ufficiale all’ex caserma dei Vigili del Fuoco in corso Regina Margherita a Torino. La posa di otto pietre d’inciampo ha caratterizzato la giornata, ma questa volta non c’era Gunter Demning bloccato in patria dalla pandemia. sat/red