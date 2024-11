ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha deliberato la nomina del generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo come nuovo comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Succede al generale Teo Luzi, il cui incarico terminerà il 15 novembre. Il generale Luongo, attualmente vice comandante generale dell’Arma e comandante dell’interregionale Podgora, assumerà ufficialmente l’incarico il 15 novembre. La sua carriera nell’Arma dei Carabinieri è caratterizzata da una vasta esperienza, con incarichi di responsabilità e comando in reparti territoriali e, di recente, anche alla guida dell’Ufficio Legislativo del ministero della Difesa. Tra le posizioni di rilievo che ha ricoperto, spiccano ruoli strategici nella lotta alla criminalità organizzata e nella cooperazione internazionale contro il terrorismo. Riconosciuto per la sua attenzione all’innovazione, il generale Luongo ha contribuito a promuovere sinergie operative che mirano a rendere più efficienti i reparti, concentrandosi sull’integrazione di tecnologie avanzate per la sicurezza urbana e il controllo del territorio.

(ITALPRESS).

-Foto: sito web Carabinieri-

