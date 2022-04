Il gatto con gli stivali 2, il trailer

Per la prima volta dopo dieci anni, DreamWorks Animation presenta un nuovo capitolo dalle favole di Shrek in cui l’audace fuorilegge, il Gatto con gli Stivali, pagherà un prezzo alto per la sua famigerata passione per il pericolo e la noncuranza per la sicurezza. Il film di animazione arriva in sala in autunno. "Il Gatto con gli Stivali 2: L’Ultimo Desiderio" è diretto da Joel Crawford. mgg/gtr