ROMA (ITALPRESS) – È in corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. All’esame del governo due decreti: uno contro il caro bollette, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, l’altro per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

(ITALPRESS).