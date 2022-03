KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Oltre 2 mila civili sarebbero stati uccisi finora nell’invasione della Russia in Ucraina. Lo hanno comunicato le autorità ucraine, secondo quanto riferisce la Bbc che cita il servizio di emergenza.

Sarebbero stati uccisi anche dieci soccorritori, spenti più di 400 incendi, disinnescati 416 esplosivi e distrutti snodi di trasporto, ospedali, asili ed edifici residenziali.

Il Cremlino ha dichiarato che una delegazione russa sarebbe pronta a continuare i colloqui di pace con l’Ucraina. “La nostra delegazione sarà pronta a continuare i colloqui”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nel frattempo il ministero della difesa russo ha comunicato di aver preso il “pieno controllo del centro regionale di Kherson”.

Nella notte e stamattina le sirene antiaeree hanno risuonato in diverse città. Secondo Kiev Independent, gli allarmi sono stati uditi in località come Mariupol, Chernihive, Sumy, Pyryatyn, Pryluky, Dnipro, Zhytomyr e anche Kiev. Secondo un aggiornamento delle forze armate ucraine, in direzione di Podilsk, l’offensiva continua lungo il confine di Horenychi, Hostomel, Demidiv verso Kiev per bloccare la capitale da nord e nord-ovest.

