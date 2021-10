Il Consorzio Parmigiano Reggiano ha partecipato al gran giorno del saluto a Valentino Rossi, nove volte campione del mondo e decimo, oggi, alla sua ultima gara in MotoGp in Italia. A Misano, tra applausi e fumogeni gialli, il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli, lo ha incontrato insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. “A un campione che ha contribuito a rendere grande l’Italia nel mondo, un abbraccio e un grazie speciale dal mondo del Parmigiano Reggiano. Siamo fieri di Valentino e salutarlo qui, nella Motor Valley, ci riempie di orgoglio e di emozione”, le parole di Bertinelli. Il Dottore, per l’occasione, ha ricevuto una forma di Parmigiano Reggiano DOP del Caseificio Canevaccia di Bologna.

