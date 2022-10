BRUXELLES (ITALPRESS) – Il Consiglio Europeo ha adottato l’ottavo pacchetto sanzioni contro la Russia in risposta “all’annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson”. Lo riporta il Consiglio in una nota. “Questo nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia è la prova della nostra determinazione a fermare la macchina da guerra di Putin e a rispondere alla sua ultima escalation con falsi referendum e annessioni illegali di territori ucraini”, afferma l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell.

-foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

