MILANO (ITALPRESS) – Tutto pronto per la nuova stagione di grande calcio italiano che prenderà il via nel weekend di Ferragosto, a meno di tre mesi dalla conclusione della stagione 23/24 che ha visto l’Inter conquistare la seconda stella e diventare campione d’Italia con cinque giornate di anticipo. Si parte sabato 17 agosto con le prime quattro partite in programma: Genoa-Inter e il ritorno del Parma in Serie A contro la Fiorentina in programma alle 18:30, Milan-Torino ed Empoli-Monza alle 20:45.

Inizia così il countdown per l’inizio della nuova Serie A Enilive e in vista del fischio d’inizio la partnership distributiva tra Dazn e tivùsat si rafforza ulteriormente grazie ad un’importante novità: per la stagione 24/25 tutte e 10 le partite del massimo campionato italiano trasmesse da Dazn, saranno visibili anche sui canali satellitari dedicati (214 e 215) disponibili su tivùsat. La piattaforma satellitare italiana è gratuita e ricevibile in ogni angolo del nostro paese con un’altissima qualità video e audio, ed è questa una delle caratteristiche che la sta rendendo particolarmente diffusa. Per vedere tutte le partite del campionato di Serie A, sarà sufficiente un abbonamento a Dazn, una parabola e un decoder Tivusat.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

