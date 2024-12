BOLOGNA (ITALPRESS) – Il derby dell’Appennino è del Bologna. Al termine di una partita sofferta i rossoblù strappano i tre punti a una Fiorentina, reduce da 8 vittorie di fila, che è sembrata stanca. L’ex Italiano adatta Holm a terzino sinistro, dà fiducia a Dominguez e Castro guida l’attacco. Per Palladino (che non è andato in panchina a causa della perdita della mamma, al suo posto il vice Citterio) una sola sorpresa, c’è Gudmundsson al posto di Sottil. Pronti via e Beltran non trova l’impatto su cross di Kean (5′). Subito dopo Dominguez e Pobega non centrano lo specchio. All’11’ è perfetto l’assist di Adli per Gudmundsson, Skorupski è super. Contropiede ficcante dei felsinei poco dopo il quarto d’ora, Castro non riesce a controllare la forza. Al 19′ è Kean a metterla dentro su assist di Cataldi ma l’attaccante della Nazionale è in fuorigioco. Dopo la mezz’ora le due squadre si allungano. Odgaard manda alto (36′), Pobega rischia la seconda ammonizione quindi Ndoye si infortuna in un contrasto con Gosens. Il bolognese uscirà all’intervallo.

Cataldi impegna il portiere avversario (43′) quindi, al 44′, Kean va di testa sugli sviluppi di un angolo, ottima risposta di Skorupski. Nella ripresa 14 secondi e un destro di Castro centra in pieno il palo con De Gea battuto. Pobega impegna il portiere viola (5′), si alzano i ritmi. Al 10′ Odgaard tira di potenza, De Gea mette in angolo. Beltran spreca (11′) quindi entra Sottil e, al 14′, Castro è perfetto per Dominguez, cross per Odgaard che, con il destro, la mette dentro. Al 18′ ancora Castro, stavolta per Holm, che spreca clamorosamente. Odgaard (22′) semina il panico in area avversaria, Ranieri chiude in extremis. Fiorentina tutta all’attacco, alla ricerca del gol del pari e al 34′ Skorupski salva sulla linea. Arrembaggio finale viola ma il risultato non cambia. La Fiorentina si ferma, il Bologna continua a salire.

– foto Image –

(ITALPRESS).

