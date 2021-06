Il 19 giugno la Giornata del Biologo in Piazza

La presidente dell'Enpab Tiziana Stallone presenta la "Giornata nazionale del biologo in piazza", che si terrà in versione digitale, in diretta sulla Pagina Facebook @gnb2021 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. sat/red