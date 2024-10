ROMA (ITALPRESS) – L’IDF israeliano afferma di aver colpito circa 230 obiettivi terroristici a Gaza e in Libano nelle ultime 24 ore. Sostiene che oltre 200 obiettivi di Hezbollah, tra cui lanciarazzi e posizioni anticarro, sono stati attaccati in Libano. Decine di terroristi di Hezbollah sono stati uccisi negli scontri con le truppe israeliane. Nella parte settentrionale di Gaza, le forze israeliane hanno continuato a operare a Jabaliya, dove sono stati uccisi diversi terroristi, tra cui una cellula che ha sparato un missile anticarro contro le truppe. Sono in corso operazioni anche nella parte centrale e meridionale di Gaza, dove sono stati eliminati altri terroristi e infrastrutture terroristiche, afferma l’esercito.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

