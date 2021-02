ROMA (ITALPRESS) – L’Istituto per il Credito Sportivo, insieme alla Federazione Italiana Sport Invernali e alla Fondazione Cortina 2021, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Veneto, ha partecipato alla produzione del talent sportivo-culturale “Campioni di domani”, realizzato da AFK Unscripted e in onda su Rai 2 dall’8 al 19 febbraio, in concomitanza dei Campionati del Mondo di Sci Alpino Cortina 2021. Ventiquattro ragazzi di 16 anni appartenenti a diversi Sci Club provenienti da ogni parte d’Italia, si sfidano in gare a tempo e su domande di cultura generale legate al mondo della montagna, nella splendida ambientazione delle Dolomiti Ampezzane, inserite dall’Unesco tra i beni Patrimonio Naturale dell’Umanità. Volti, storie e racconti che svelano le motivazioni e i sacrifici necessari per diventare i campioni di domani dello sci italiano. Un’iniziativa che rafforza la sinergia tra il Credito Sportivo e la Fisi, con l’obiettivo di contribuire in maniera concreta al miglioramento di impianti “bianchi” e scuole sci e allo sviluppo dell’economia della montagna italiana, anche e soprattutto in termini di sicurezza e sostenibilità. Grazie all’ormai consolidata partnership è stato realizzato anche un prodotto finanziario dedicato che consente di collegare e coniugare il grande evento con la prospettiva di crescita e di miglioramento dell’impiantistica sportiva delle montagne dell’intero Paese. Ogni grande avvenimento internazionale, infatti, come il Mondiale di Cortina 2021 e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, rappresenta proprio l’occasione per migliorare le infrastrutture, anche sportive, dell’intero Paese, lasciando un’eredità positiva, concreta e tangibile a disposizione della Comunità e dei territori.

