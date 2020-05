ROMA (ITALPRESS) – Ora è ufficiale, Mauro Icardi saluta l’Inter. Dopo sei stagioni trascorse in nerazzurro, l’attaccante argentino si trasferisce definitivamente al Paris Saint-Germain, dove ha giocato in prestito in questo ultimo campionato. Una storia d’amore burrascosa quella tra Icardi e l’Inter. Approdato nella Milano nerazzurra nell’estate del 2013 dalla Samp, Icardi si è da subito imposto conquistando gli applausi di San Siro ad ogni suo gol. L’esplosione arriva nella stagione 2014-15 quando l’argentino firma 27 reti complessive, 22 delle quali in campionato condividendo così la vetta della classifica capo-cannonieri con Luca Toni del Verona. Gol dopo gol Icardi si prende la scena e anche la fascia da capitano diventando il leader della squadra. La vita extra-campo di “Maurito” però fa storcere il naso a tanti: la moglie e show-girl Wanda Nara, sua procuratrice, mette spesso in dubbio la gestione dell’Inter parlando di numerose offerte tra Italia ed estero. Criticato per essere poco propenso ad aiutare i compagni nella fase difensiva, l’argentino inizia a mettersi di traverso con lo spogliatoio creando una spaccatura evidente e pesante che porterà l’Inter a togliergli la fascia da capitano il 13 febbraio 2019. Nell’ultima ora della sessione estiva di calciomercato l’argentino lascia Milano e si trasferisce a Parigi con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni. Dopo aver rinunciato ad altre destinazioni, al Psg Icardi si trova a suo agio realizzando 20 reti su 31 presenze totali, 5 di queste in Champions. Fino alla giornata odierna, con un diritto di riscatto esercitato al ribasso in un’operazione da 50 milioni di euro più 5 di bonus.

