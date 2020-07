“Io finito? Mi sto solo scaldando”. Zlatan Ibrahimovic usa i social per lanciare un messaggio enigmatico dei suoi. Il quasi 39enne attaccante svedese non si è ancora pronunciato sul suo futuro: è in scadenza col Milan, la società dà l’impressione di volerlo confermare specie dopo il rinnovo di Pioli ma al momento non c’è stato alcun incontro fra le parti. E via Twitter, con un breve video che ripercorre le sue gesta dai tempi dell’Ajax fino ad oggi, Ibrahimovic fa capire di sentirsi ancora pronto per giocare ad altissimi livelli. “Così pensate io sia finito, che la mia carriera finirà presto. Non mi conoscete. Per tutta la mia vita ho dovuto lottare, nessuno credeva in me, per cui ho dovuto credere in me stesso. Alcune persone volevano farmi a pezzi ma mi hanno solo reso più forte. Altri volevano sfruttarmi ma mi hanno solo reso più furbo. E ora pensate che io sia finito? A tutti voi ho una sola cosa da dire: non sono come voi, perchè io non sono voi, sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo riscaldando”.

(ITALPRESS).