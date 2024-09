Iacolino “Vincere sfida della modernizzazione del sistema sanitario”

PALERMO (ITALPRESS) - "Stiamo lavorando intensamente per garantire un approccio più tempestivo a cure, ricoveri e attività ambulatoriali. La telemedicina sarà funzionale alla revisione della rete ospedaliera, al potenziamento delle terapie intensive e subintensive e all'ampliamento delle superfici dei pronto soccorso". Così il dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla Salute, Salvatore Iacolino, a margine del primo "Forum mediterraneo in Sanità Sicilia", organizzato a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Altrettanto importante, aggiunge, sarà "fare in modo che, seguendo gli indirizzi del Pnrr, case e ospedali di comunità garantiscano una rete assistenziale adeguata su tutto il territorio: il tema del personale è strettamente legato alle date di attivazione, che sono ancora in là con i tempi. Per raggiungere la centralità nel Mediterraneo dovremo vincere la sfida della modernizzazione del sistema, mettendo al centro il paziente e garantendo risultati concreti ai cittadini, che hanno bisogno di vedere risposte concrete sull'abbattimento delle liste d'attesa e sull'ingolfamento delle aree di emergenza: stiamo lavorando su questo attraverso un piano straordinario e il coinvolgimento forte degli operatori economici privati". xd8/vbo/gtr