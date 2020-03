MILANO (ITALPRESS) – Da oggi e’ disponibile ovunque “Gigaton”, il nuovo album dei Pearl Jam (Universal Music/Island Records). All’inizio di questa settimana, la band ha aperto una linea telefonica speciale per i fan: chiamando era possibile ascoltare i brani per intero in anteprima. Dopo i singoli “Dance of the Clairvoyants” e “Superblood Wolfmoon”, mercoledi’ 25 marzo e’ stato rilasciato anche “Quick Escape”. Su YouTube sono inoltre disponibili i video ufficiali di tutte le tracce dell’album.

(ITALPRESS).