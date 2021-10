Prende il via in una Roma blindata la prima giornata del vertice del G20. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha accolto i leader alla Nuvola, tra i primi ad arrivare il premier britannico Boris Johnson, che si è congratulato con il presidente italiano per il summit: “hai fatto un lavoro enorme”. A seguire la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il premier canadese Justin Trudeau, il premier spagnolo Pedro Sanchez, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro. Ultimo ad arrivare, con un leggero ritardo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Due le foto di famiglia per i leader presenti al G20. La prima, come da tradizione, tra i capi di stato e di governo e una seconda è stata scattata assieme a una delegazione di medici e operatori sanitari in camice bianco e divisa impegnati nella lotta al Covid-19. Subito dopo la prima sessione “Global Economy and Global Health”, alle ore 15 “Leaders’ Side-Event on “Supporting SMEs and women-owned businesses to build forward better”. Infine alle ore 19 i capi di Stato e di governo si posteranno alle Terme di Diocleziano per un evento culturale. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a margine dei lavori del G20 avrà degli incontri bilaterali con il primo Ministro del Regno Unito Boris Johnson poco prima dell’inizio dei lavori, con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan alle ore 14.00; con il primo Ministro del Canada, Justin Trudeau alle 14.35; con il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi alle ore 15.35; con il presidente dell’Indonesia, Joko Widodo alle 16.05; infine alle 16:40 incontrerà il primo Ministro di Singapore, Lee Hsien Loong. (ITALPRESS).