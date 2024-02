NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I Lakers passano a Boston, Knicks inarrestabili, riscatto Sixers, poker Cavaliers. In sintesi questa la notte Nba con quattro gare in programma tra conferme e sorprese. Successo importante per i gialloviola di Los Angeles che si impongono sul parquet della prima della classe della Eastern Conference. I Lakers, seppur privi di campioni del calibro di LeBron James ed Anthony Davis, sfoderano la grande prestazione e battono Boston 105-114. Un’affermazione forse inattesa, certamente targata Austin Reaves: schierato nel quintetto iniziale il numero 15 trascina gli ospiti mettendo a referto 32 punti. In realtà funziona tutta la squadra che manda in doppia cifra altri cinque elementi con Russell e Hayes che piazzano una doppia doppia: entrambi ne fanno 16 a testa, il primo aggiunge anche 14 assist (8 i rimbalzi), il secondo 10 rimbalzi. Buono anche il contributo dalla panchina con Hachimura che ne fa 15 (8 i rimbalzi) e Christie che chiude con 9, mentre tornando al quintetto iniziale ne fanno 11 Prince (8 i rimbalzi) e 10 Vanderbitt (7 i rimbalzi). Serata no per i Celtics che ne portano in doppia cifra solo tre: Tatum (23), Porzingis (17) e Hauser (17 dalla panchina).

Suona la nona New York che vince in casa battendo i Pacers 109-105 e allungando a nove la serie delle vittorie consecutive. Il trascinatore è Jalen Brunson (commosso a fine partita per i cori del suo pubblico) che mette a referto 40 punti, il doppio del secondo miglior realizzatore dei Knicks, ovvero DiVincenzo che ne fa 20, 12 a testa per Hartenstein e Achiuwa che arricchiscono i rispettivi score con 19 e 16 rimbalzi, quindi dalla panchina ne arrivano 16 da McBride. Indiana risponde portandone sei in doppia cifra, ma non riesce a fermare la marcia dei Knicks.

Torna a vincere Philadelphia che si mette alle spalle le quattro sconfitte consecutive e passa sul parquet di Utah per 127-124. Un match tirato con un grandissimo Tyrese Maxey a fare la differenza. Per lui 51 punti, mentre Harris si ferma a 28. Stessa cifra per Markkanen (per lui anche 10 rimbalzi), il migliore tra i Jazz dove Fontecchio, schierato nel quintetto iniziale, mette a referto 7 punti, 4 rimbalzi e 2 assist.

Infine la vittoria di Cleveland (la quarta consecutiva) che batte 108-101 Memphis a domicilio. I migliori realizzatori sono Mitchell (per i Cavaliers) e Jackson Jr (per i Grizzlies), per entrambi 25 punti a testa.

