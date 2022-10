LONDRA (ITALPRESS) – Ha ufficialmente aperto al pubblico l’Hotel Hyundai, il primo hotel al mondo alimentato da un’auto – una Hyundai IONIQ 5 – offrendo per un periodo di tre settimane l’esperienza off-grid più esclusiva del 2022 al limitare della Foresta di Epping, in Inghilterra.

Questa nuova e unica esperienza, curata dalla giornalista e critica gastronomica Grace Dent, viene lanciata in seguito a una ricerca commissionata da Hyundai in Inghilterra e condotta da One Poll nel settembre 2022, che ha rilevato come quasi la metà (il 46%) degli intervistati ritenga che nello scegliere un alloggio per le vacanze la sostenibilità e l’ambiente siano ora più importanti per loro rispetto a cinque anni fa. Un quarto delle persone (25%) preferisce ad esempio soggiorni all’interno dei confini nazionali per ridurre la propria impronta ambientale, volando di meno.

“Cerchiamo soggiorni unici e memorabili ora più che mai, e questa è un’affascinante miscela di innovazione, lusso e comfort che ti fa pensare. Con l’energia fornita dall’auto, chissà dove altro potrebbe spuntare l’Hotel Hyundai” ha commentato Grace Dent, curatrice del progetto.

Dent continua: “Sono entusiasta che coloro che soggiornano da noi possano assaggiare un menu sostenibile e di provenienza locale e gli altrettanto favolosi cocktail e, naturalmente, godersi una buona notte di sonno.

Spero che questo hotel pop-up di tre settimane sia solo l’inizio di un nuovo concetto di auto che alimenta un’esperienza di lusso come questa. Sono sicura che gli ospiti vorranno che il format di questo innovativo hotel e l’esperienza completa che offre possano essere riproposti anche nel 2023”.

Situato nell’Essex, a solo un’ora dal centro di Londra, l’Hotel Hyundai ruota attorno a un lussuoso cottage e si articola in tre aree: la suite, il ristorante e il cinema.

La suite – Un cottage di fascia alta firmato da Colemans Farm, con tutto ciò che gli ospiti possono aspettarsi da un boutique hotel di lusso. Dalle luci a tutti i comfort, ogni elemento è alimentato da IONIQ 5 e dalla sua tecnologia Vehicle-to-Load (V2L).

Bar & Ristorante – Nessun hotel è completo senza un bar e un ristorante e l’Hotel Hyundai non fa eccezione. Il menu e la carta dei cocktail sono stati curati da Grace Dent, con un’offerta di cibi e bevande innovativa e sostenibile come l’auto che la alimenta, con ingredienti di provenienza locale dell’Essex. Oltre a mangiare in terrazza e cucinare sul fuoco, gli ospiti possono usufruire dell’area bar e del ristorante – che dispone di una caffetteria IONIQ 5, con caffè espresso sapientemente preparato grazie all’alimentazione dall’auto.

Cinema – Per concludere la serata, gli ospiti sono invitati a godersi un film, con proiettore, altoparlanti e una macchina per popcorn alimentati dalla funzione V2L del modello, per vivere una vera esperienza cinematografica immersi nella natura.

“La nostra pluripremiata IONIQ 5 può alimentare l’Hotel Hyundai utilizzando la sua funzione V2L, in cui l’adattatore dell’auto fornisce una presa a cui è possibile collegare gli elettrodomestici”, ha affermato Ashley Andrew, Managing Director di Hyundai Motor UK. “L’intera esperienza dimostra la praticità di questa tecnologia pionieristica e speriamo che il concetto ispiri più persone ad adottare soluzioni off-grid”.

IONIQ 5 può alimentare l’hotel e le attività collegate fornendo alimentazione in corrente alternata a 110/220 V fino a un massimo di 3,6 kW di consumo energetico.

Dal 6 al 19 ottobre si è svolto un concorso che metteva in palio un soggiorno presso l’hotel, comprensivo di cocktail di benvenuto, cena, film serale e cestino per la colazione – attirando l’interesse di 4.000 persone.

L’Hotel Hyundai è aperto per 14 notti, dal 19 ottobre al 5 novembre, dal mercoledì alla domenica.

-foto ufficio stampa Hyundai –

(ITALPRESS).

