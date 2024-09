VENEZIA (ITALPRESS) – Al via dal mese di ottobre la seconda edizione del corso di musica e produzione musicale dedicato a musicisti under 35 Hybrid Ensemble – Fare musica insieme, organizzato dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Associazione Tadàn. Dopo il successo della prima edizione, Maria Roveran, Joe Schievano e Marco Centasso tornano negli spazi di Hybrid Music per condurre insieme il laboratorio musicale da cui è nato il complesso giovanile Hybrid Ensemble che quest’estate si è esibito in due concerti, in Piazzetta Malipiero e al Parco Bissuola, con tutta l’energia e l’entusiasmo dei suoi partecipanti.

“Creare opportunità per i giovani del nostro territorio è uno degli obiettivi del lavoro di questa amministrazione comunale. In questo caso la passione della musica trova una casa ancora una volta all’Hybrid Music, un luogo che il sindaco Brugnaro ha voluto dedicare alle attività culturali per i giovani, per la sperimentazione e per la formazione” è il commento della consigliera delegata “Città di Venezia, cultura: attività teatrali e cinema”, Giorgia Pea.

La nuova edizione 2024.25 si svolgerà con cadenza settimanale fino a giugno 2025: il corso prevede 34 incontri della durata di 2 ore ciascuno ed è mirato al consolidamento dell’ensemble musicale giovanile permanente. I/le musicisti saranno condotti nell’esecuzione di brani scritti appositamente per l’ensemble e nella creazione di brani inediti realizzati dai ragazzi stessi mediante un lavoro partecipativo ed inclusivo.

Figura di spicco del progetto sarà l’artista Davide Toffolo, cantautore e frontman del celebre gruppo Tre Allegri Ragazzi Morti, che incontrerà i/le giovani musicisti ed, insieme ai conduttori Maria Roveran, Joe Schievano e Marco Centasso, lavorerà con il gruppo alla preparazione di un brano da lui composto. La presenza di Davide Toffolo sarà anche occasione di scambio e confronto utile per la formazione e crescita artistica dei/delle partecipanti. La musica realizzata durante il laboratorio verrà eseguita a conclusione del progetto nel corso di un concerto live aperto al pubblico.

La partecipazione al progetto avverrà previa audizione conoscitiva che si svolgerà presso il Teatro del Parco domenica 6 ottobre 2024.

